شاهد .. الفنانة الإماراتية ’’أحلام‘‘ تفاجئ كل جمهورها بما فعلته بمعرض العطور.. وهكذا بدت إطلالتها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة الإماراتية ’’أحلام‘‘ تفاجئ كل جمهورها بما فعلته بمعرض العطور.. وهكذا بدت إطلالتها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

فاجأت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الجمهور بحضورها إلى مهرجان العطور الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض.

وتجمهر حولها محبيها بشكل كبير، وتداولوا مقاطع فيديو من الحفل بشكل كثيف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي فيديو آخر، بدى إبن أحلام وهو يقترب منها، ويحتضنها بحنية وعفوية عبر المتابعين عن تأثرهم بها.



وظهرت احلام وقد إرتدت فستاناً طويل وواسع باللون الذهبي، بأكمام طويلة مع حزام مميز باللون الأسود حدد خصرها، ونسقت معه مجموعة مميز من المجوهرات الذهبية.



أما من الناحية الجمالية فتركت شعرها الطويل الويفي منسدل على كتفيها، وطبقت ماكياج ناعم.