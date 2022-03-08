شاهد .. بعد لميس الحديدي.. رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعترف أخيراً بعمرها الحقيقي.. الرقم غير متوقع و سيصدمك !

انت الان تتابع خبر بعد لميس الحديدي.. رضوى الشربيني تخرج عن صمتها وتعترف أخيراً بعمرها الحقيقي.. الرقم غير متوقع و سيصدمك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني، عن بداياتها في المجال الإعلامي، وذلك خلال ندوة تكريمها على هامش ملتقى «She Can»، بالحرم اليوناني في منطقة وسط البلد.

وقالت رضوى الشربيني:« شكرًا لكل بنت وكل ست ولولاكم مكنتش هبقى رضوى الشربيني، فعلا بحبكم».

وأضافت «أنا معدية 40 سنة شايفة ناس شابة مبتسمة لسة قدامها العمر طويل».

وجاء هذا الاعتراف بعد اعتراف زميلتها الإعلامية لميس الحديدي بتجاوزها الخمسين من عمرها.

ووجهت رسالة خلال الندوة للسيدات قائلةً:« أوعى تخلي الظروف والناس وأي حاجة تمنعك من أي حلم، اشتغلي على نفسك بجد».

وأكدت رضوى الشربيني: «وأنا طفلة كنت بسمع الناس بتتكلم عن التطوير الذاتي ومكنتش عارفة يعني إيه تطور ذاتي، اشتغلت على نفسي بس الظروف حطتنى في الحتة دي، فهمت يعني إيه مهم تشتغلي على ذاتك، وكل ما هتقربي من ربنا كل ما هيبقى مش فارق معاكي حاجة».