شاهد .. الفنانة المغربية دنيا بطمة تصدم كل متابعيها بما فعلته بكل جرأة لتثبت أنها "مثيرة" !! (صورة صادمة)

انت الان تتابع خبر الفنانة المغربية دنيا بطمة تصدم كل متابعيها بما فعلته بكل جرأة لتثبت أنها "مثيرة" !! (صورة صادمة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت دنيا بطمة متابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه وهيتطبق تحدي الظهور من دون مكياج.

و ظهرت الفنانة المغربية في مقطع فيديو بدون مكياج وبعد بثوانِ قليلة ظهرت بمكياج كامل مع تسريحة شعر، وجاء ذلك لترد على منتقديها، كون متابعيها يهاجموها بسبب المكياج الذي تضعه ويؤدي لتغيير جذري في ملامحها.

و علقت دنيا على المقطع قائلة: “تحدي جديد بدون ميك اب قبل وبعد. أرسلوا لي فيديوهاتكم يا بنات، انزلهم عندي”.

يشار إلى أن المغنية المغربية قد طرحت في بداية العام أحدث أعمالها، وهي أغنية “مارياج” والتي حققت من خلالها نجاحاً ملفتاً في المغرب العربي.

دنيا تعود للمثير



وسبق أن نشرت الفنانة دنيا بطمة مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها، ولكن المثير هو فستانها القصير اللامع والذي اثار من جديد انقادات متابعيها.

وكانت دنيا، اعتمد مؤخرا في صوها المنشورة على القفطان المغربي، مما استحسنه البعض رغم عملها على تحسيين الصور بتقنية الفوتوشوب واحيانا بمكملات على الجوانب والادراف.. الا انها سرعان ما تعود لعادتها في الاثارة وخلق الجدل، يا اما بالمكشوف او الملتصق.