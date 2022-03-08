شاهد .. 10 فنانات شهيرات بالوسط الفني المصري يمتلكن طائرات خاصة.. الأسم الأول سيصدمكم حقاً !!

انت الان تتابع خبر 10 فنانات شهيرات بالوسط الفني المصري يمتلكن طائرات خاصة.. الأسم الأول سيصدمكم حقاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

لم يعد حلم الفنانة هذه الأيام أن تمتلك سيارة فارهة من أحدث الموديلات تتناسب مع متطلبات النجومية، كما كان الأمر سابقاً، بل تصاعدت الأحلام إلى عنان السماء، وأصبح حلم امتلاك طائرة خاصة، أو السفر على متنها، المعيار الجديد للنجومية التي تحلق في سماء الفن.

ووفقا لبعض المصادر، فتكلفة الطائرة الخاصة تتراوح ما بين 5 ملايين إلى 60 مليون دولار، حسب طراز الطائرة والخدمات الموجودة فيها، خاصة أن رجال الأعمال العرب يطلبون ميزات إضافية في طائراتهم الخاصة مثل طاولات البلياردو وغرف الجاكوزي وغرف نوم معينة، وغيرها من خدمات الرفاهية، وهذا ما يزيد من تكلفة الطائرة نحو 10 إلى 20%.

ويرصد «المصري لايت» 10 فنانات يمتلكن طائرات خاصة، استنادًا إلى تقارير نشرت في صحف ومواقع «البيان الإماراتي، والشرق الأوسط، والوفد، وMBC، والجزيرة، والإذاعة والتليفزيون، وإيلاف، وسيدتي».

سمية الخشاب

تعد الفنانة سمية الخشاب من عضوات نادي الفنانات اللواتي يحلقن في الأجواء بطائرة خاصة عندما تزوجت رجل أعمال مقيم في لندن أيضا، لم يتعرف أحد على اسمه وجنسيته، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وفي 2003، كشفت «سمية» النقاب عن زواجها من ملياردير سعودي رفضت الإفصاح عن اسمه سواء وقت الزواج أو بعده، بدعوى أنها حرية شخصية واكتفت بأن التعارف بينهما تم أثناء عرض مسرحية «كده أوكيه» حينما حضر لمشاهدة العرض فحدث التقارب والحب ثم أرسل طائرة خاصة لاصطحابها إلى لندن بعد أن تم الزواج بالقاهرة، وفقا لموقع Arabian Business النسخة العربية.

وحصلت منه «سمية» على مهر مليوني جنيه مصري وشقة فاخرة بالمهندسين وفيللا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بجوار قصر الفنان عمرو دياب وسيارة أحدث موديل وشبكة مرصعة بالماس واستمرت الحياة بينهما حيث كانت تقوم بزيارة شهرية له حيث يقيم في لندن، بعدما خصص طائرة خاصة لها، إلى أن أعلنت عن الانفصال عام 2008 ورفضت الحديث عن الأسباب التي أدت إلى الطلاق أو عن مؤخر الصداق الذي حصلت عليه.

صفاء أبو السعود

أول نجمة عربية توضع تحت تصرفها طائرة خاصة لتنقلاتها، وهي تستخدم أكثر من طائرة يملكها زوجها الشيخ صالح كامل، صاحب مجموعة راديو وتلفزيون العرب ART ، الذي يشغل الكثير من المناصب البارزة في العديد من الاستثمارات والمشاريع المختلفة الموزعة على دول العالم، وفقا لما ذكره موقع MBC.

وارتبطت «أبو السعود» بـ«كامل» كزوجة في ثمانينات القرن الماضي، وأنجبت منه بناتها الـ3، «هديل، وأصيل، ونضير»، واعتزلت التمثيل بناء على طلبه بعد أن اشترى بعض أفلامها القديمة وقيل إنه حرق الأصول وتفرغت صفاء لإدارة شبكة ART.

وكان ثراء «أبو السعود» حديث الناس عندما قدمت بلاغاً ضد خادمتها تتهمها فيه بسرقة مجوهرات قيمتها 25 مليون جنيه حيث كتب البلاغ في 14 صفحة ليصف 219 قطعة مجوهرات ثمينة.

جيهان نصر

زواج جيهان نصر عام 1997، من الملياردير سعود الشربتلي، كان حديث الجميع وقتها، خاصة أن «جيهان» تركت النجومية والأضواء بعد نجاحها اللافت في الجزء الثاني من مسلسل «المال والبنون» و«من الذي لا يحب فاطمة»، وبعد اعتزالها بناء على اشتراط زوجها، خصص لها طائرته الخاصة لتستخدمها في سفرياتها، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وتسابقت الصحف وقتها في رصد المبالغ التي دُفعت لجيهان ما بين هدايا ومهر ومؤخر وفساتين ومجوهرات وفيلا في القاهرة وقصر في لندن وإيجار طائرات خاصة وتراوح المبلغ بين 14 و18 مليون دولار، وحصلت على مهر قيمته 5 ملايين جنيه، وفيلا في القاهرة قدر ثمنها وقت الزواج بأكثر من مليونا دولار، وخاتم خطوبة من الماس الحر ثمنه 200 ألف دولار، أما المؤخر فقيمته مليون ونصف المليون دولار فضلا عن مجوهرات بمليون دولار وسيارات بمليون دولار وقصر في لندن ولوالديها وكل واحد من أشقائها مليون جنية مصري، حسب التقارير الواردة في هذا الشأن في الصحف والمجلات المذكروة.

وتعرفت «جيهان» على زوجها بعد دور البطولة في مسرحية «المحظوظة» التي قدمت في بيروت، وتزوجا، وقررت التخلص من عبأ المخططات السياسية والمؤامرات التي كانت تلاحقها من قبل نظام مبارك وقتها، فأعلنت اعتزالها عالم الفن.

ورفضت «جيهان» العديد من العروض، آخرها حين طلبت منها شبكة راديو تلفزيون العرب تقديم برنامج رمضاني على أن تتقاضى 10 آلاف جنيه للحلقة، واعتذرت لكل المنتجين والشبكات، مؤكدة على نيتها على عدم العودة لعالم التمثيل، رغم قبول معظم المنتجين ارتدائها الحجاب أثناء التمثيل.

وقيل إن «جيهان» أحبت «الشربتلي» كثيرًا ومن أجل تكوين أسرة تخلت عن أحلامها، وقالت إنها سعيدة جداً رغم أنها الزوجة الثانية، ورزقت «جيهان» بـ4 أبناء هم «سماهر، وسيف، والتوأم (سارة، وسلطانة)»، وتعيش «جيهان» بين كندا ولندن والقاهرة وجدة، لكن إقامتها الدائمة بلندن.

شريهان وإسعاد يونس

شريهان وإسعاد يونس هما فنانتان تشتركان في امتلاك طائرة واحدة، لزواجهما من رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل، علاء الخواجة، حيث تزوجت «شريهان» سرا منه عندما كان متزوجا من الفنانة إسعاد يونس، ولم يعلنا زواجهما إلا بعد إنجاب ابنتهما «لؤلؤة»، وتعد علاقة إسعاد بشيريهان من أنجح العلاقات بين صديقتين وتجمع بينهما مواقف ممتازة قد لا يصدقها أحد، وفقا لما ذكرته صحيفة «اليوم السابع».

وتشترك كل من «شريهان وإسعاد» في استخدام الطائرة الخاصة بزوجهما الذي يضع الطائرة تحت تصرفهما، ويعرف عن «الخواجة» أنه الوحيد الذي يجمع على ذمته فنانتين في وقت واحد.

شيرين وجدي

انضمت المطربة، شيرين وجدي، لقائمة الفنانات المصريات اللواتي يتنقلن على متن طائرة خاصة يملكها زوجها رجل الأعمال أحد أكبر أصحاب الوكالات الإعلانية في مصر ومنتج برنامج «البيت بيتك» الذي كان يعرض على التلفزيون المصري، إيهاب طلعت، الذي كان يحرص على مرافقة زوجته في كل رحلة، ويدعو عدداً من الأصدقاء والملحنين للسفر على متن طائرته الخاصة مجاناً، وفقا لموقع MBC.

ويعرف أن زوج «شيرين» دعمها فنيا وماديا وكان السبب في النقلة التي حدثت لها وانضمامها لشركة «روتانا» الفنية.

شيرين سيف النصر

في عام 1996، تخلت الفنانة شيرين سيف النصر عن فنها، وقررت الاعتزال والزواج من رجل الأعمال السعودي، عبد العزيز الإبراهيمي، شقيق صاحب قنوات MBC، والشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، وسافرت معه إلى لندن، ووقتها خصص لها طائرة خاصة لتنقلاتها، وفقا لصحيفة «الوفد».

ورغم أن «الإبراهيمي» معروفاً على مستوى رجال الأعمال، لكنه كان مجهولا بالنسبة إلى العامة من الناس إلى أن تزوج من «شيرين»، إلا أنه فور إعلان هويته انتشر اسم هذا الرجل على نطاق واسع، وفقا لموقع «جولولي».

وحدث الطلاق بعد 5 سنوات، وعادت «شيرين» إلى الفن بعد غياب سنوات، وتردد وقتها أن مؤخر طلاقها وصل إلى 5 ملايين جنيه، وقدر البعض المهر بـ4 ملايين جنيه، وبعد طلاقها تزوجت «شيرين» من الفنان مدحت صالح، إلا أنهما انفصلا بعد أربعة أشهر فقط، حسبما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

دينا

الراقصة تزاحم النجمات في الجو أيضا، وكانت قبل زواجها العرفي من رجل الأعمال، حسام أبو الفتوح، تشترط وضع طائرة خاصة لنقلها مع أعضاء فرقتها من مصر إلى أي بلد عربي لإحياء حفلات الزفاف الخاصة، وبعد ذلك اشترت طائرة خاصة من طراز حديث أميركية الصنع، تتسع لـ15 شخصاً، وفقا لموقع «البيان» الإماراتي.

إلهام شاهين

كانت الفنانة إلهام شاهين من اللواتي دخلن عالم الطائرات الخاصة وصرن ينتقلن في الداخل والخارج، ونشرت مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، تحقيقا نقلت خلالها تصريحات إلهام نفسها التي قالت في البرنامج التليفزيوني «الجريئة» الذي تقدمه المخرجة، إيناس الدغيدي، أن رجل الأعمال رامي لكح كان أحيانًا يضع طائرته الخاصة تحت أمرها، وفقا لموقع «البيان» الإماراتي.

ميرفت أمين وهدى رمزي

تعتبر كل من الفنانة ميرفت أمين وهدى رمزي من اللواتي كانوا يمتلكن طائرات خاصة وذلك عندما تزوجت كلاهما من رجل الأعمال الراحل مصطفى البليدي، الذي تزوج الفنانة هدى رمزي حيث كانت الزوجة الثانية، وبعد طلاقه منها تزوج من الفنانة ميرفت أمين، قبل أن ينفصلا أيضًا، وفقا لموقع «إيلاف» السعودي.

وتم التعارف بينه وبين «هدى» مصادفة حينما كانت في زيارة لإحدى صديقاتها التي تعمل في مكتب «البليدي» وأسس لها فيللتها الشهيرة بالمنصورية وقدم لها طاقما من الماس قدر ثمنه وقتها بمليون جنيه بالإضافة لسيارة مرسيدس بيضاء ومهر مليون جنيه، واستمر الزواج بينهما عاما ونصف العام تخلله الطلاق مرتين الأولى بعد 6 أشهر ثم قام بإعادتها بمهر جديد وهكذا في المرة الثالثة والأخيرة، وفقا للموقع.

وبعد الطلاق الثالث من «هدى»، أعلن «البليدي» زواجه من ميرفت أمين، والغريب أنه بعد انفصاله عن «هدى» أرسل لها أحد أصدقاءه ليخبرها أنه يمر بضائقة مالية فأعادت له طاقم الألماس، وفوجئت «هدى» بأن الطاقم نفسه ترتديه «ميرفت» التي تعرف عليها «البليدي» أيضا عن طريق إحدى صديقات «هدى» ولعبت هذه الصديقة دوراً مهماً في الزواج وقدم لها مهراً عبارة عن شقة فاخرة وطاقم من الألماس ومليون جنيه أضيفت لرصيدها في البنك وأقام لها حفلاً في العجمي كان حديث الموسم وقتها حيث أحضر كل الأطعمة والمشروبات من باريس بطائرة خاصة.

وكان «البليدي» يعتني بها وبابنتها الوحيدة «منة الله» لدرجة انه اشترى لها وهي طفلة «بيتش باجي» أو «موتوسيكل الشاطئ» بسعر 30 ألف جنيه، وبدورها تفرغت له تماماً حتى وقع الانفصال وأعقب هذا أزماته الشهيرة مع البنوك سنوات عدة.