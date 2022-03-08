شاهد .. أتتذكرون الفتاة المخيفة بولين في فيلم مافيا؟؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الآن بعد مرور 20 عاماً !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر أتتذكرون الفتاة المخيفة بولين في فيلم مافيا؟؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الآن بعد مرور 20 عاماً !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

مر 20 عاماً على العرض الأول في السينما لفيلم مافيا، وعلى الرغم من السنين التي ولت إلا إنه لا يمكننا أن ننسى شخصية بولين التي كانت من ضمن الأحداث، والتي أدتها الفنانة داليا الخولي.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن داليا الخولي استمرت في عالم التمثيل، وشاركت في أعمال عدة خاصة في الاعوام الماضية، حيث إنها كانت من ضمن فريق عملي مسلسلي يوميات زوجة مفروسة وسقوط حر.

وقد شاركت داليا الخولي في رمضان 2017 في إعلان توشيبا، ومسلسل "خلصانة بشياكة"، إلا إنه لم يخطر في بال الكثيرين بأن هذه الممثلة ما هي إلا "بولين" من فيلم مافيا.

وعرف الكثيرون أن داليا الخولي هي شخصية "بولين" بعد نشرها لصورة لها من فيلم مافيا وصورة حديثة بعد مرور 15 عاماً.

وفي الألبوم أعلاه، نستعرض معكم صور الممثلة داليا الخولي التي أدت شخصية "بولين" في فيلم "مافيا":