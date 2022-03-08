شاهد .. تصرف مفاجئ وصادم من مجدي الهواري طليق النجمة غادة عادل بعد نقلها إلى المستشفى.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك ماذا فعل ؟

انت الان تتابع خبر تصرف مفاجئ وصادم من مجدي الهواري طليق النجمة غادة عادل بعد نقلها إلى المستشفى.. ستصاب بالصدمة بعد معرفتك ماذا فعل ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

عرضت الفنانة غادة عادل لوعكة صحية شديدة؛ نٌقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، لتخضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

وطالب المخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل، من جمهورها، الدعاء لها بالشفاء العاجل؛ حتى تمر من هذه الأزمة بسلام، حيث قال: غادة تعبانة وموجودة في المستشفى دلوقت.. أرجوكم ادعو لها.

ومن جهته، كشف عبد الرحمن الهواري، نجل الفنانة غادة عادل، تعرض والدته لأزمة صحية؛ حيث نشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، إنستجرام، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالشفاء العاجل؛ حتى تمر من هذه الأزمة بسلام، وتعود لهم ولجمهورها في أقرب وقت.

وحرص عدد كبير من جمهورها، على الدعاء لها، وجاءت الدعوات ما بين: ربنا يشفيها، إن شاء الله ترجع لكم بالسلامة، ألف سلامة عليها، ربنا يقومها بالسلامة، شفاها الله وعفاها.