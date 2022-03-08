شاهد .. أمي كانت على علاقة بواحد تانى وبتأخدنى معاها للشقه بتاعه؟.. مبروك عطية ينفعل ويرد بشكل صادم وغير متوقع !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر أمي كانت على علاقة بواحد تانى وبتأخدنى معاها للشقه بتاعه؟.. مبروك عطية ينفعل ويرد بشكل صادم وغير متوقع !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

الشيخ مبروك عطية تلقى سؤال من احدى السيدات تقول فيه: أمي كانت على علاقة برجالة غير ابويا، ولما كانت تروح تقابلهم تأخذني معها.

ورد الشيخ مبروك عطية بتروح تعمل ايه، واذا كنت بتعمل حاجات وحشة بتأخذك ليه، عشان تعلمك الحاجات الوحشة.

وقالت المتصلة، امي كانت متعملش حاجات محرمة معاهم بس بتكلمهم وزادت علاقتها مع الشخص اللي تكلمه بشكل متواصل.

وتابع الشيخ: "ليه هو الكلام مع غير ابوكي يعني حرام، ممكن تتكلم مع صاجب الفول، او الكهرباء، فيها ايه لو هي تتكلم مع دوول، وبعدين متقوليش علاقة، الا اذا كانت علاقة غرامية.