شاهد .. حمادة هلال يفجر مفاجأة مدوية ويكشف لأول مرة : أكره جدًا دوري في هذا الفيلم مع هذه النجمة !! (تفاصيل)

انت الان تتابع خبر حمادة هلال يفجر مفاجأة مدوية ويكشف لأول مرة : أكره جدًا دوري في هذا الفيلم مع هذه النجمة !! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

حلّ الفنان المصري حمادة هلال ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة “القاهرة والناس” تم عرض الحلقة على جزئين وتحدث هلال في عدة موضوعات خلال الجزء الأول والثاني.

وقال الفنان حمادة هلال، إنه يعتبر كل خطوة في مسيرته الفنّية نقلة بالنسبة له، ذاكرًا أن فيلم «عيال حبيبة» من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا له.





وأضاف، خلال لقائه بالبرنامج، أنه يحب فيلم «عيال حبيبة» أكثر من «العيال هربت»، لذا اتجه إلى مرحلة أخرى ومنتج آخر، معقبًا: «مش بقل من صاحبي وأخويا مجدي الهواري لكن حسينا إننا لازم نبعد شوية وأتمنى أشتغل تاني مع مجدي لأنه أخويا».

حمادة هلال يكشف عن دوره الذي يكرهه



أما عن أفلامه التي ندم على تقديمها، فأوضح أنه لا يوجد عمل ندم على تقديمه، لكنه لا يحب الشخصية التي جسدها في فيلم «مستر أند ميسز عويس»، بجانب الفنانة (بشرى)، وعرض في عام 2012، وتابع أنه كان لا يريد المبالغة في الدور، ولكن هناك من أقنعه بالدور، ولكنه لا يحب الشخصية ولا يقم بمشاهدتها عند عرضها على التليفزيون.

ورد على سؤال ما إذا كانت هناك أغنية له ندم على تقديمها، قائلا: «مسطول، أنا مش ندمت على قد منا شوفت بعنيا مشهد زمان إن ولد صغير بيغنيهالي وبيقول عيلة واطية ونصابة وباباه راح ضاربه قلت الراجل ده عنده حق فعلا».