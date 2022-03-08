شاهد .. اتكسف من نفسه.. فاتن حمامة تفضح رشدي أباظة وتكشف ماحدث بينهما خلف الكواليس سراً !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر اتكسف من نفسه.. فاتن حمامة تفضح رشدي أباظة وتكشف ماحدث بينهما خلف الكواليس سراً !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة الراحلة فاتن حمامة ضيفة في برنامج ساعة صفا ، والمذاع على فضائية art، ومن تقديم الإعلامي وجدي الحكيم .

وتحدثت عن الفنان " رشدي أباظة " قائلة : "كان بيجي متأخر ساعة أو أتنين ولما عملت معاه " لا وقت للحب " كنت جاهزة ولقيته مش جاهز ولا جه حتى ".

وتابعت الفنانة الراحلة فاتن حمامة ، أنها قالت لطاقم عملها ألا يتحدثوا معه عن تأخيره على موعد التصوير ، وفي اليوم التالي انتهت من التجهيزات وجلست أمام باب الاستديو تقرأ كتابا ، وعندما جاء ووجدها جاهزة خجل من نفسه.

وأردفت الراحلة " فاتن حمامة " : بعد هذا الموقف مع رشدي أباظة لقيته جي في المعاد بالدقيقة ، وتغلبت على هذه الإشكالية في الفيلم ده .