شاهد .. بعد مرور أكثر من 42 عاماً.. يسرا تكشف أخيراً عن السر الحقيقي والمخفي وراء رفضها الزواج من الدنجوان رشدي أباظة ؟!

انت الان تتابع خبر بعد مرور أكثر من 42 عاماً.. يسرا تكشف أخيراً عن السر الحقيقي والمخفي وراء رفضها الزواج من الدنجوان رشدي أباظة ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

قصة حب يسرا ورشدي أباظة تعتبر من أشهر قصص الحب التي ظلت غامضة لفترات طويلة في الوسط الفني، ولكن تدريجيا بدأت يسرا تفصح عن تفاصيلها، وبمناسبة عيد ميلادها تذكروا لما رفضت الجميلة يسرا الزواج بالدنجوان الأشهر في السينما المصرية رشدي أباظة .

نشأت قصة الحب بين يسرا و رشدي أباظة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، على خلفية تحضيرهما ل فيلم "بياضة"، والذي عرض عام 1980وشكلا كثنائي في العمل انسجاما وتوافقا امتد لأرض الواقع أيا، وكان يلتقيان بشكل مستمر، ولكن يسرا التي كانت مترددة حسم أهلها القرار برفض الزواج نهائيا .

وبحسب تأكيدات يسرا فإن السبب هو الفارق الكبير في العمر وتدهور صحة الفنان الراحل، حيث كانت في العشرين من عمرها، بينما كان رشدي أباظة في الخمسينيات.

وكان من غير الممكن أن يقتنع أهلها بتزويجها رجلا يكبرها بثلاثين عاما أو أكثر، وهو الرفض الذي صدم رشدي أباظة تماما، خصوصا وأنه عرف بإعجاب الفتيات كثيرا به، واللافت أن رشدي أباظة توفي بعد أشهر قليلة من عرض فيلمه مع يسرا والذي كان سببا في قصة الحب.