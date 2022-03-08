شاهد .. بعد 7 سنوات من رحيله.. جواز سفر نور الشريف يكشف مفاجأة عن ديانته الذي أخفاها عن الكل ولم يكشفها لأحد !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد 7 سنوات من رحيله.. جواز سفر نور الشريف يكشف مفاجأة عن ديانته الذي أخفاها عن الكل ولم يكشفها لأحد !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداولت مجموعة من الحسابات المعنية بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورةً نادرة لجواز السفر الخاص بالفنان المصري الراحل “نور الشريف”،.

وأوضحت الصورة العديد من المعلومات، وحسمت الجدل المثار حول إسم الفنان الحقيقي وديانته. اللذين دائما ما يختلف حولهما عدد كبير من الجمهور، وذلك بسبب الأشاعات التى روجت حول هوية الفنان الحقيقية، خاصة بعد وفاته.

وكشفت تلك الصورة المتداولة لجواز السفر الخاص بالفنان القدير الراحل، العديد من المعلومات الشخصية عنه، مثل اسمه الحقيقي وديانته. وردت علي كثير من الإشاعات التى نالت من الفنان نور الشريف، أثناء حياته وبعد وفاته.

وأوضح جواز السفر الإسم الحقيقي لـ نور الشريف، وهو نور الشريف جابر محمد عبدالله، وذلك بعد أن قام الفنان بتغيره، حيث أن إسمه عند الولاده كان (محمد جابر محمد عبدالله) إلي أن قام بتغيره في الوثائق الرسمية ليصبح اسمه السينمائي هو أيضاً إسمه الحقيقي وليس مجرد إسم فنى، وأن الديانة الخاصة به التى كان يعتنقها هي الإسلام، حيث أثيرت أقاويل حول كونه غير مسلم.

يُذكر عن نور الشريف أنه من مواليد في عام 1946 في حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنيا، توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين. حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير “امتياز” وكان الأول على دفعته عام 1967. وبدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.

تزوج نور الشريف من الفنانة المصرية بوسي مرتين، حيث تزوجها لفترة طويلة على خلاف معظم الزيجات في الوسط الفني، لكن الطلاق كان بانتظارهما في عام 2006 لأسباب لم يفصح هو عنها ولا هي أيضا. واستمر الطلاق قرابة 8 سنوات مرض خلالها الفنان نور الشريف، وعادت إليه بوسي مرة أخرى في آواخر العام 2014، ولهما إبنتين هما: سارة ومي.

قدم الفنان نور الشريف عدة أدوار للسينما المصرية بدأها منذ العام 1966 من خلال فيلم قصر الشوق، وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة، كما تألق أيضا في الدراما من خلال مسلسلاته التى يُعد أشهرها: (لن أعيش في جلباب أبي، والرجل الآخر، والدالي، والأمير المجهول، وحضرة المتهم أبي، وعائلة الحج متولي، والعطار والسبع بنات، والرحايا.) وعدة مسلسلات تاريخية أهمها: (هارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز)، أما على مستوى السينما، فقد قدم قرابة الـ 200 عمل سينمائي في حياته الفنية.

نور الشريف في أشهر أدواره توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.