شاهد .. نجمة ستار أكاديمي تُشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير فاضحة.. أرتدت قميص فقط دون بنطلون !!

انت الان تتابع خبر نجمة ستار أكاديمي تُشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير فاضحة.. أرتدت قميص فقط دون بنطلون !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/08 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

أثارت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة نجمة ستار أكاديمي، جدلاً واسعاً بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية قميصاً فقط.

مجنونة!



وظهرت سينيتا بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي قميص أبيض بينما كانت حافية ومن دون بنطلون.

ولم تعلق سينيتا على الصور بشيء، سوى بعض الإيموجي، لكن الفنانة اللبنانية تعرضت للهجوم من المتابعين الذين وصفوها بالمجنونة.

“الحب من أول Date”

وعلى الصعيد الفني، تشارك سينيتا الفنان المصري محمد الشرنوبي، في تقديم برنامج “الحب من أول Date”، والذي يعرض عبر منصة “اتفرج vip”.

وعبرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج والتعاون مع الشرنوبي مجددا بعد فيلم “فرق خبرة”.

وقالت سينتيا في تصريحات صحفية: “سعيدة جدا بهذا العمل الفريد من نوعه. كلنا بحاجةِ أن نؤمِنَ بالفرص الجديدة والبدايات الجديدة، والأهم من ذلك أن نؤمِنَ بالحب”.

خطوة جريئة

وتابعت: “الحب من أول Date ليس مجرد برنامج ترفيهي، بل هو خطوة أولى جريئة تأسيسية لمحتوى برامجي ترفيهي مختلف. بقيادة كل من محمد عبد الوهاب وطارق فهمي الذين يضعان خبرتهما الكبيرة وإمكانياتهم الإنتاجية في خدمة العمل”.

وأردفت الفنانة اللبنانية: “فريق العمل جميل جدًا، الأجواء جميلة، وكمية الحب والاحترام في موقع التصوير لا توصف”.

ووجهت سينيتا رسالة للجمهور قائلة: “أتمنى أن يتابع الجمهور هذا العمل، لكل ما فيه من إيجابية نحتاجها في حياتنا”.

وزادت: “لقد وضعت في هذا العمل خبرتي كمقدمة برامج، وكمشاركة في برنامجي تلفزيون الواقع على قناتي M6 وW9 الفرنسيتين في العام 2019 ما جعلني أختصر المسافة ما بين المقدم والمشترك. فلقد اختبرت مشاعرهم من قبل، ووقفت مكانهم من قبل”.