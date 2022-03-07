شاهد .. ابنة الإعلامية ’’رضوى الشربيني‘‘ تظهر بشكل مفاجئ على المسرح.. ووالدتها تنهار من البكاء !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر ابنة الإعلامية ’’رضوى الشربيني‘‘ تظهر بشكل مفاجئ على المسرح.. ووالدتها تنهار من البكاء !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

ظهرت ابنة الإعلامية المصرية رضوى الشربيني على المسرح ما أدّى إلى انهيار الأخيرة من البكاء بعد استلامها جائزةً جديدةً.



في التفاصيل، سيطرت دموع الفرح على الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ خلال تكريمها بجائزة الإعلامية الأكثر تأثيراً، من ملتقى She can، لرائدات الأعمال بالجامعة الأميركية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط المصرية.

وظهرت الشربيني في مقطع فيديو متداول على المسرح خلال إلقائها كلمة محتضنة ابنتها أمام الحضور، وهما تبكيان تعبيراً عن شدة فرحتهما.وتوجهت الشربيني بنصيحة للفتيات خلال كلمتها بعد تسلمها الجائزة بالقول: “نصيحة لكل فتاة لازم تشتغلي على نفسك، الظروف خلتني أشتغل على نفسي وأطورها، ولازم نوطد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نعدي”.

و اعتبرت الشربيني ان تكريمها يعد بمثابة هدية لوالدتها الراحلة بقولها :”تكريمي النهاردة لكل امرأة وبنت ولوالدتي الله يرحمها”.