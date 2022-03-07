شاهد .. بفستان ضيق و مثير.. المهرة البحرينية تفجر الأنترنت و تتراقص بشكل خادش ودون خجل !!

انت الان تتابع خبر بفستان ضيق و مثير.. المهرة البحرينية تفجر الأنترنت و تتراقص بشكل خادش ودون خجل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 11:10 مساءً | (عمار النجار)

أثارت المهرة البحرينية، الضجة بسبب ظهورها وهي ترقص شرقي في أحد الأفراح في مدينة شرم الشيخ، على أغنية حسن شاكوش، ومرتدية فستانا ضيقا ومفتوحاً عند ساقها، باللون الأخضر، ما جعلها في مرمى الهجوم، واتهمها البعض بأنها تحاول لفت الأنظار إليها وتصدر الترند، بينما اتهمها البعض الآخر بالتعدي على قيم المجتمع البحريني.

كما ظهرت المهرة البحرينية وهي تستعرض جسدها بالفستان الذي برز مفاتنها، وأخرى مع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، ومن بين التعليقات التي انتقدت المهرة: "صارت رقاصة"، و" وأخزياه ما تمثلنا والله مو بحرينية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مهرة البحرينية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن اضطرت من قبل لتقديم اعتذارها للسعوديين عقب مقطع الفيديو الذي تم تداوله والذي قامت برقص العرضة السعودية، ترحيباً بالسعوديين القادمين عند بداية جسر الملك فهد، وأكدت أن ما فعلته كان يخالف التقاليد والعادات في البحرين.

وكانت قد صرحت المهرة البحرينية من قبل أنها لن تُعلن عن اسمها الحقيقي لأن الاسم الحالي يُعبر عن شخصيتها أكثر وأقرب إلى نفسها وتريد أن يبقى كما هو في ذاكرة الجمهور.