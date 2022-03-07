شاهد .. النجم المصري ’’عمرو دياب‘‘ يصدم الكل و يظهر مع حبيبته الشابة وشديدة الجمال !! (صورة)

انت الان تتابع خبر النجم المصري ’’عمرو دياب‘‘ يصدم الكل و يظهر مع حبيبته الشابة وشديدة الجمال !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار)

طل النجم المصري عمرو_دياب، بصورة جديدة مع حبيبته (دينا ضياء بهجت)، التي تعمل كمصورة فوتوغرافية لصالح النسخة العربية من احدى المجلات العالمية.

قصة حب عمرو ودينا بدأت شهر فبراير/شباط الماضي، واصبحت المصورة الشابة ترافقه في جميع رحلاته.

وهنا ننشر إليكم مزيد من الصور الخاصة بدينا التي استطعنا الحصول عليها.



يأتي هذا بعدما انتشرت خلال الفترة الماضية، أنباء عن انفصال دينا، عن عمرو لأنها طالبته بزواج رسمي لكنه رفض خوفًا من خسارة نصف ثروته لأنه لا يزال متزوجًا من زوجته السعودية البربطانية زينة عاشور التي يحق لها أخذ نصف ثروته إن تزوج عليها وفقًا للقانون الإنكليزي الذي يمنع تعدد الزوجات.

دينا اختفت عن الأنظار فور انتشار تلك الأنباء، ثم انتشرت صورة لها أثناء جلسة عمل مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج خالد مرعي، للتحضير لمسلسلها الجديد (قصر النيل)، وظهرت وكأنها حزينة على فراق الهضبة.