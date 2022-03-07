شاهد .. توقعات العراف ميشال حايك الكارثية تتحقق مجدداً هذا ماحدث قبل أيام وأصاب الكل بالصدمة !

انت الان تتابع خبر توقعات العراف ميشال حايك الكارثية تتحقق مجدداً هذا ماحدث قبل أيام وأصاب الكل بالصدمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

كان أطل ميشال_حايك في حلقة خاصة ليلة رأس السنة وأطلق سلسلة من التوقعات المحلية، العربية والعالمية.

خلال حلقته توقع عن الحرب الروسية الاوكرانية التي اندلعت بين البلدين منذ أيام، بعدما أصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دخول اوكرانيا.



توقعات الحايك عادت للتداول مجددًا بعد بدء الحرب، حيث كان قال في لقائه آنذاك التالي:

– دعسة روسية ناقصة رح تكلف بوتين وروسيا غالي.

– مدافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رح تسكتها إتصالات الرئيس الأميركاني جو بايدن



– حجم الدمار بروسيا وأوكرانيا رح يدفع بوتين للتراجع المشروط

– رح نرجع نشوف مسلسل تشرنوبيل مرة تانية” وهيدا لي صار بروسيا.