شاهد .. بعد أكثر من 40 عاما على عرضه.. الكشف أخيراً عن سبب صادم وراء رفض الزعيم عادل إمام لمسلسل رأفت الهجان ؟!

انت الان تتابع خبر بعد أكثر من 40 عاما على عرضه.. الكشف أخيراً عن سبب صادم وراء رفض الزعيم عادل إمام لمسلسل رأفت الهجان ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

قال الاعلامي عمرو الليثى نجل الكاتب والسيناريست الكبير ممدوح الليثى، ان والده عرض مسلسل رأفت الهجان على الفنان عادل امام.

وأضاف الليثى خلال لقائه مع الاعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، انه كان هناك خلاف بين عادل امام وصالح مرسي بسبب طلب عادل امام تعديل السيناريو ، و قبل والدى اعتذار عادل امام ، وتم التعاقد مع الفنان محمود عبد العزيز.

واضاف الليثي ان قطاع الانتاج قدم اروع الاعمال تحت قيادة ممدوح الليثي واستطاع جذب نجوم الدراما .

وتابع بان بداية والده في التليفزيون كانت بالاشراف على إدارة أفلامه وقرر انه لابد ان ينتج التليفزيون أفلاما، والبحث عن وجوه جديدة فكان محيي إسماعيل و الهام شاهين و السيناريست عاطف بشاى و مجموعة من المخرجين الشباب، و كذلك اقنع ممدوح الليثي كبار النجوم فريد شوقى و يحيى الفخرانى و عادل امام و محمو ياسين لبطولة أفلام بمحتوى مميز من انتاج ماسبيرو.

واضاف الليثي ان التليفزيون النصري نجح في تقديم اروع الاعمال الدرامية مع قطاع لانتاج تحت قيادة ممدوح الليثي ، وعودة نجوم الصف الاول الي شاشة التليفزيون فكان رافت الهجان مع محمود عبد العزيز وليالي الحلمية مع يحي الفخراني والفوازير وغيرها من اروع الاعمال الدرامية والسينمائية ، وايضا عودة كبار الكتاب والمخرجين .

وهناك كواليس كثيرة صاحبت مسلسل رأفت الهجان، خلال فترة تحضيره من قبل المخرج يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي، منها عرض شخصية "رأفت أو ديفيد شارل سمحون" على الفنان عادل إمام قبل أن يذهب الدور إلى الفنان محمود عبدالعزيز، الأمر الذي تسبب في إحداث فجوة كبيرة في علاقتهما.

أسباب كثيرة ساهمت في عدم قيام الفنان عادل إمام بشخصية رأفت الهجان، منها نجاحه في شخصية جمعة الشوان، خلال أحداث مسلسل دموع في عيون وقحة، للمخرج يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي عام 1980، وبالتالي وجد صناع العمل صعوبة في أن يقوم الزعيم بهذا الدور بعدما ارتبط الجمهور به في شخصية "الشوان".

ومن بين الأسباب أيضًا التي أعاقت حصول عادل إمام على بطولة مسلسل رأفت الهجان، رغم تحمسه الشديد له، هو غياب عنصر الشكل والملامح، في الوقت الذي كانت شخصية رأفت الهجان، تتطلب انتماءه لليهود وتمتعه بملامح غربية وبشرة فاتحة.

كما تضمنت الأسباب التي جعلت محمود عبدالعزيز يفوز بـ"رأفت الهجان"، اعتراض عادل إمام خلال جلسات التحضير التي جمعته بمخرج المسلسل يحيى العلمي، والكاتب صالح مرسي، بطريقة سرد الأحداث والتي بدأت بوفاة رأفت الهجان "ديفيد شارل سمحون"، وتأكيده أن ذلك بمثابة حرق التفاصيل للمشاهد في البداية، وهو ما قوبل بالرفض من قبل صناع المسلسل.

تحمس الفنان محمود عبدالعزيز، لشخصية رأفت الهجان، ومن فرط إعجابه بهذا العمل الملحمي لم يتفاوض في أجره، ولم يمل أي شروط، خصوصًا وأنه كان يعي أنه أمام عمل تاريخي سيزيد من رصيد الساحر لدى جمهوره.

بعد نجاح محمود عبدالعزيز وتربع مسلسل رأفت الهجان على قمة الأعمال الدرامية، حدث توتر في علاقته بالفنان عادل إمام، عندما كتبت الصحافة وقتها عن استبعاد الزعيم من العمل وإسناده للساحر الذي حقق نجاحًا مدويًا، وسادت قطيعة بين النجمين وخروج تصريحات من كلا الطرفين بأن دور رأفت الهجان عرض على كل منهما قبل الأخر، وبمرور السنوات عادت العلاقة بينهما تدريجيًا.

المصدر - مواقع اخبارية مصرية