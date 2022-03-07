شاهد .. الراقصة المصرية فيفي عبده تفقد عقلها و تظهر بالبيبي دول بإطلالة خادشة فجرت غضباً واسعاً !

انت الان تتابع خبر الراقصة المصرية فيفي عبده تفقد عقلها و تظهر بالبيبي دول بإطلالة خادشة فجرت غضباً واسعاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

منذ شهور، تنشر النجمة المصرية القديرة فيفي_عبده صورًا لها، تظهر بها ترتدي القصير جدًا أمام البحر، ومن الطبيعي أن ترتدي ملابس البحر أو ملابس مكشوفة.

لكنها تنشر بشكل يومي صورًا جريئة جدًا، ما يعرّضها بشكل مستمر لهجوم الآلاف عليها الذين دعوها لاحترام سنها الذي بلغ ٦٧ عامًا، وكأنه لا يحق لها أن تعيش حياتها كما تريد وترغب.

اليوم نشرت صورة كانت الأكثر سخونة بين كلّ ما نشرته بالأيام الفائتة، وظهرت ترتدي البيبي دول وبدت وكأنها فتاة عشرينية والعمر لم يمر عليها بعد.

كثيرون هاجموها لكن كثيرين أيضًا تغزلوا بجسدها الرشيق الجميل وحيويتها ونضارة ملامحها.