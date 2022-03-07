شاهد .. ميريام كلينك تتجاوز المحظور بقميص النوم الشفاف أظهر ما تحته بكل وضوح بأجرأ إطلالة فاضحة !!

انت الان تتابع خبر ميريام كلينك تتجاوز المحظور بقميص النوم الشفاف أظهر ما تحته بكل وضوح بأجرأ إطلالة فاضحة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 08:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت النجمة اللبنانية ميريام كلينك عبر حسابها في إنستغرام مجموعة صور لها من المنزل وهي ترتدي قميص نوم شفاف قصير ومفتوح من الاعلى باللون الزهر، وظهرت بأكثر من وضعية وهي تجلس على الأريكة بطريقة مثيرة، وأخرى وهي تقف وتستعرض جسدها، وسدلت كلينك شعرها وتزينت بمكياج ناعم، ونالت صور ميريام كلينك إعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب إطلالتها الجريئة التي استعرضت بها مفاتنها بشكل صارخ.

ولا تتوقف ميريام كلينك عن إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة والمبالغ فيها حسب وصف البعض، حيث تنشر عبر حسابها في إنستغرام أحدث صورها ونشاطاتها، تظهر بها بملابس مكشوفة وتقوم بحركات ايحائية مثيرة، منها صورتها مع الحصان وهي ترتدي ملابس داخلية، وصورة اخرى ارتدت فيها فستان أسود قصيؤ مكشوف من الأعلى، وتحتضن كلبين.

ومؤخرا نشرت كلينك فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام، ظهرت فيه مع الإعلامية رابعة الزيات حيث يبدو انها تحل ضيفة في احد البرامج التلفزيونية، وكانت رابعة تتغزل بجمال عيون ميريام لترد الأخيرة ممازحة: "انتي الحلوة بس مش طايقتك".

وكانت قد أثارت ميريام الجدل بفيديو لها من بانيو الحمام، وهي تغطي جسدها بالماء والصابون، لكنها دائما ما تتجاهل الانتقادات التي تطالها بسبب صورها الجريئة التي تقوم بنشرها في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل انها تستفز منتقديها بصور أكثر جراة.