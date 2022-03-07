أخبار اليمن : تدمير مطار فينيتسيا بقلب أوكرانيا

تدمير مطار فينيتسيا بقلب أوكرانيادمّر قصف صاروخي روسي مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا، الأحد، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال الرئيس الأوكراني "لقد تبلّغت للتو بأن ضربة صاروخية استهدفت فينيتسيا. 8 صواريخ.. لقد دُمّر المطار بالكامل".

ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى 370 ألف نسمة، بحصب ما أوردت "فرانس برس".

وأخذ زيلينسكي على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا وتمنّعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.

وقال "نردد ذلك كل يوم: أغلقوا السماء فوق أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية وكل هؤلاء الإرهابيين".

وأضاف "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمرا واحدا: أنتم أيضا تريدون لنا أن نُقتل ببطء".

وفي وقت سابق، الأحد، حذر الرئيس الأوكراني من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

وأضاف زيلينسكي: "ستكون هذه جريمة عسكرية. ستكون جريمة تاريخية".

وحسب قناة (الحرة) فقد حققت القوات الروسية تقدما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 فبراير الماضي، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

والأحد، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، مقتل أكثر من 11 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وشهدت معارك السبت، خسائر في صفوف الجيش الروسي، بحسب البيان، إذ شنت القوات الأوكرانية غارات جوية على قوات مشاة روسية في المنطقة العسكرية الوسطى.

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