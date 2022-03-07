أخبار اليمن : قصف سعودي على صعدة يوقع 7 ضحايا مدنيّين

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قصف سعودي على صعدة يوقع 7 ضحايا مدنيّين

استشهد وأصيب 7 مدنيين اليوم جراء استمرار القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. قصف سعودي على صعدة يوقع 7 ضحايا مدنيّيناستشهد وأصيب 7 مدنيين اليوم جراء استمرار القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على مديريتي شدا ومنبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف بقصف صاروخي ومدفعي مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مواطنين اثنين. وأكد المصدر إصابة 5 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف مناطق متفرقة في مديرية رازح الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.

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