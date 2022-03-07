شاهد .. الموت يفجع الفنانة اللبنانية ’’نانسي عجرم‘‘ بعد صراع مع المرض ! .. اتفرج (صورة)

انت الان تتابع خبر الموت يفجع الفنانة اللبنانية ’’نانسي عجرم‘‘ بعد صراع مع المرض ! .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

غيّب الموت الأحد زوجة مدير أعمال الفنانة ​نانسي عجرم​ ​جيجي لامارا​، السيدة ​نظيرة يوسف طورمش​ بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد تناقلت صفحات معجبي نانسي وعدد من رواد مواقع التواصل الخبر مقدمين التعازي لـ لامارا بفقده زوجته.

وكانت السيدة نظيرة تصارع مرض السرطان إلى أن رحلت عن عالمنا، وسيصلى على جثمانها غداً الاثنين في 7 آذار/مارس بعد الظهر في ​كنيسة مار الياس​- ​انطلياس​-بيروت. وتوارى في ثرى ​بلدة المعنية​-الشوف-جبل لبنان، بمدافن العائلة.



ويجري تقبل التعازي قبل الدفن يوم الإثنين ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً في كنيسة مار الياس- انطلياس-بيروت قبل الصلاة، وبعد غد الثلاثاء في 8 اذار ابتداءاً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً في كنيسة مار الياس- انطلياس-بيروت قبل الصلاة.