شاهد .. بعد نقلها إلى المستشفى.. أخبار عودة مجدي الهوري إلى النجمة غادة عادل بضغوط من أولادهما يفجر ضجة واسعة !! (الحقيقة الكاملة)

انت الان تتابع خبر بعد نقلها إلى المستشفى.. أخبار عودة مجدي الهوري إلى النجمة غادة عادل بضغوط من أولادهما يفجر ضجة واسعة !! (الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد نقل الفنانة غادة عادل الى المستشفى انتشرت اخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة طليقها المخرج مجدي الهواري إليها بضغوط من أولادها.

وكانت غادة قالت في لقاء ضمن برنامج سينماتك على قناة SBC channe 1 السعودية، في وقت سابق إنها تتعرض لضغوط من أولادها للعودة إلى عصمة والدهم زوجها السابق المخرج مجدي الهواري، بعد المشاعر المتبادلة بينهما في الحلقة الأخيرة من برنامج "بصراحة" على شاشة MBC، التي عرضت سابقاً.

وقالت غادة إنها لا تعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكنها أخبرت أولادها بإن ظهورها برفقة والدهم في برنامج واحد لم يكن بهدف استعادة حياتهما الزوجية.

وقالت غادة عادل: "أن رد فعل أولادي على الحلقة التي جمعت بينى وبين طليقي مجدي الهواري لم تكن متوقعه بالنسبة لي حيث طالبوني بالعودة الى والدهم".

ونشر عبد الرحمن، صورة لوالدته بالمستشفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مطالباً الجمهور بالدعاء لها.كما نشرت مريم صورة لغادة وهي راقدة على فراش المرض بالمستشفى، عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وطلبت من أصدقائها الدعاء لها بالشفاء.

أعلن عبد الرحمن الهواري، تعرض والدته الفنانة غادة عادل، لوعكة صحية شديدة مفاجئة، منذ قليل، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات.

وكتب نجل غادة عادل: «اللهم يامن شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، إشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، أنك على كل شئ قدير».