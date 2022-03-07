شاهد .. هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل الحاج متولي.. تطلقت من زوجها ولن تصدق كيف أصبح شكلها بعد 20 عاماً !! (فيديو)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل الحاج متولي.. تطلقت من زوجها ولن تصدق كيف أصبح شكلها بعد 20 عاماً !! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

حلت الفنانة نورهان ضيفة على برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة CBC، حيث كشفت عن أسباب انفصالها عن زوجها ومواصفات الزوج الي يمكن أن ترتبط به فب المستقبل.

وقالت نورهان إنها انفصلت عن زوجها ولم تختلف الحياة بالنسبة لها كثيرًا عما كانت عليه في السابق، مشيرةً إلى أن معايير اختيار الزوج تتمثل في المودة والرحمة، لأنها معنية أكثر بجوهر الزواج وليس المظهر أو الخطوبة أو الأمور المادية.

وأضافت أنها تريد زوجًا لا يريد الاستفادة من نجاحها ولا يحجر عليها في النجاح، بل يحبها لذاتها ويقبلها في كل الحالات ويقدرها، مشيرةً إلى أن هناك شائعة بشأن أن ابنها معاذ مثل في فيلم "عمر وسلمى" وهذا لم يحدث، حيث إنه يحب التمثيل، لكنها لا تريد له أن يدخل فيما وصفته "فتنة التمثيل".

وأكملت أنها من البداية قررت أن هناك أعمالاً يمكن أن تنفذها وأخرى لا، وذلك لأن ثقافتها في الفن أجنبية أكثر، لكنها لا تقبل بعض الأعمال، مشددةً على أن واجب الممثل هو إظهار موهبته بين الخير والشر، وكذلك تقديم النماذج الطيبة الصادقة لأن عمل الفنان رسالة.

وتحدثت عن دورها في مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، وقالت إن المخرج اختارها للعمل، والدور لا يمكن وصفه بشكل معين حتى يكتشفه الجمهور، لكنه له وجود في المجتمع، وفي المسلسل يتم تقديم هذا النموذج بشكل مختلف، مشيرةً إلى أن التقبل المجتمعي له درجات، والطيبة لها درجات كذلك، ولهذا الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المحاور.

واشتهرت نورهان في بداية الألفية الجديدة مع انطلاق مسلسل الحاج متولي، وجسدت فيه دور سميرة حبيبة نور الشريف في المسلسل الشهير.