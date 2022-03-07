شاهد .. الفنان اللبناني ’’عاصي الحلاني‘‘ يظهر بشكل رومانسي رفقة زوجته..والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر الفنان اللبناني ’’عاصي الحلاني‘‘ يظهر بشكل رومانسي رفقة زوجته..والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي في أحدث ظهور له.

وظهر الحلاني برفقة زوجته السيدة ​كوليت الحلاني​بصورة يغلب عليها الطابع الرومانسي، وأرفق عاصي الحلاني الصورة بقلب واحد معبرا عن حبه لزوجته.

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من محبي الفنان اللبناني حيث تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وفي رصد التعليقات تمنى المتابعون حياة سعيدة لعاصي وزوجته، ومن بين التعليقات، علقت الممثلة السورية ليليا الأطرش والفنانة اللبنانية نادين الراسي على الصورة تاركين بعض القلوب، بالإضافة إلى تعليق دانا الحلاني التي عبرت عن حبها الكبير لوالديها وقالت: "بحبكن".