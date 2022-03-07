شاهد .. بعد محنة فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكي تقع بمأزق جديد والسبب أحمد السقا.. والجمهور : أين زوجها أحمد حلمي ؟؟

انت الان تتابع خبر بعد محنة فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكي تقع بمأزق جديد والسبب أحمد السقا.. والجمهور : أين زوجها أحمد حلمي ؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة منى زكي يبدو ان سوء الحظ يطاردها هذه الفترة، الفنانة المصرية منى زكي، حيث كشفت مصادره، أنه قد تم تأجيل مسرحيتها الجديدة ”العروسة“ لأجل غير مسمى.

وكانت من المفترض أن تعود بها للمسرح من خلال موسم الرياض، ويشاركها بطولتها مواطنها الفنان أحمد السقا.

ويعود سبب تأجيل المسرحية بحسب مصادر، إلى انشغال أحمد السقا بتصوير مسلسله الرمضاني الجديد ”الاختيار 3″، والذي يضع فيه حاليا كل تركيزه ووقته.

ووجد السقا أنه من الصعب جدا التوفيق بين المسلسل والمسرحية لما تتطلبه الأخيرة من تفرغ ووقت طويل من أجل التحضيرات والبروفات والسفر إلى السعودية لعرضها هناك، وهو ما يتعارض تماما مع مسلسله الجديد الذي دخل بسببه في معسكر مغلق منذ أكثر من شهر.

منى زكي دخلت في مأزق بسبب تأجيل المسرحية التي كانت تأمل أن تعود بها الفترة المقبلة، خصوصا بعدما تم تأجيل مسلسلها الجديد ”لام شمسية“ الذي كان من المفترض أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث أعلنت الشركة المنتجة له بوقف تحضيراته وتأجيله للعام القادم خوفا من تعطيله بسبب فيروس كوفيد19.