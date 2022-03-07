شاهد .. ليه الزعيم عادل إمام شتمك ويكرهك؟ محمد لطفي يجيب دون تردد ويكشف السر الخطير والمخفي خلف الكراهية !

انت الان تتابع خبر ليه الزعيم عادل إمام شتمك ويكرهك؟ محمد لطفي يجيب دون تردد ويكشف السر الخطير والمخفي خلف الكراهية ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

قال الفنان محمد لطفي أنه لم يتعاون مع الزعيم عادل إمام منذ عدة سنوات، إلا أنه أثناء التحضير لمسلسل «مأمون وشركاه»، طلب المخرج رامي إمام أن أشارك في بطولة العمل بدور شخص ملتزم دينياً يتحول في النهاية إلى إرهابي.

وأضاف لطفي في لقاء تلفزيوني سابق: اعترضت على السيناريو، والتقيت بالفنان عادل إمام لأخبره عن أسباب اعتراضي، إلا أنني فوجئت بتوجيه الزعيم عدداً من الشتائم والسباب لي، حيث قال «أنت تشتغل من غير ما تعترض.. أي شخص يتمنى أنه يشتغل معايا».

وأوضح لطفي أنه لم يصمت على تجاوزات عادل إمام في حقه، ووجه له بعض الانتقادات، حتى تحول الأمر إلى مشاجرة كبيرة، تدخل لإنهائها المنتج تامر مرسي ونجله رامي إمام.

وتابع لطفي أنه منذ ذلك الوقت وهناك خلاف كبير بيني وبين الفنان عادل إمام الذي أصبح يكرهني بشكل كبير منذ هذه اللحظة.