شاهد .. لماذا انفصلت دنيا عبد العزيز عن زوجها بهذه السرعة؟! لماذا لم تُكمل زواجها؟! الطلاق الأول للفنانة يفجّر ضجة ! (أسرار مثيرة تُكشف اليوم)

انت الان تتابع خبر لماذا انفصلت دنيا عبد العزيز عن زوجها بهذه السرعة؟! لماذا لم تُكمل زواجها؟! الطلاق الأول للفنانة يفجّر ضجة ! (أسرار مثيرة تُكشف اليوم) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال الأيام الماضية كانت قد فجرت الفنانة المصرية القديرة دنيا عبد العزيز مفاجأة من العيار الثّقيل لجمهورها بإعلان عقد قرانها وتحديداً يوم 22 فبراير من هذا العام إثر تجربة زواج فاشل وقصير وخطبة لاحقة أشد فشلاً كما وصفها الوسط الفني.

هذا وفور إعلان عقد قران الفنانة على خطيبها الشاب عبد العزيز مصطفى طرأت العديد من التساؤلات على الساحة الفنية التي تبحث في سبب انفصالها السريع من زوجها السابق وكذا فشل الخطبة اللاحقة والتي كانت من أحد ضباط السلك العسكري المصري.

ذ تزوجت الفنانة دنيا عبد العزيز في زيجتها القصيرة الأولى من المنتج الفني "محمد حسيب محمد" قبل أن يقرر الثنائي الإنفصال في طلاق أثار ضجة وقتها وأرجعه الكثيرون لمشاكل أسرية نشبت بينها وزوجها فيما لازال سبب فشل الخطبة اللاحقة لغزاً حتى هذه اللحظة.

كما ان الفنانة وبعد تخطي تلك المرحلة من الزواج الفاشل تمت خطبة الفنانة على الضابط المصري "أحمد صلاح الدين" في عام 2012، ولكن لن يشاء القدر أن تستكمل حياتها معه لسبب يظل مجهولاً حتى اللحظة كما أسلفنا.