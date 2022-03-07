شاهد .. زوجة سيد رجب الأجنبية تخطف العقول بجمالها الصارخ بأول ظهور لها .. والمفاجأة الكبرى في جنسيتها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة سيد رجب الأجنبية تخطف العقول بجمالها الصارخ بأول ظهور لها .. والمفاجأة الكبرى في جنسيتها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)

سيد رجب أو “أبو العروسة” ممثل مصري صاحب الـ 71 عاما، والذي نال شهرته مؤخرًا، من خلال الأعمال السينمائية والتليفزيونية التى قدمها.



وقد نجح في تجسيد أدوار الشهر بشكل رائع، ولكن الكثيرين لايعرفون، عن زيجاته وأبناء شيئا، لتظهر مؤخرا صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تجمع الفنان سيد رجب بأسرته.

انتشرت صورة تجمع سيد رجب بزوجته، المحجبة، وبصحبتهما أبنائه الاثنين، زياد “ولد” وبسمة “بنت”.

تزوج سيد رجب، مرتين، وتعرف على زوجتيه من خلال المسرح، كانت الأولى شقيقة زميلته في المسرح، ووفي البداية رفضته عائلتها، وأخبره والدها أن هناك فوارق طبقية بينهما، وظلت معه لمدة 13 عاما وانفصلا بعدها بسبب الفوارق الاجتماعية.

أما زوجته الثانية فهي موظفة أمريكية، كانت تعمل في إحدى المؤسسات الداعمة للمسرح، وتعرف “رجب” عليها خلال عمله وتزوجها بعدما انتهاء زيجته الأولى.

سيد رجب، ابن منطقة السيدة زينب، تخرج من كلية الهندسة، وعمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عاما، كان يمارس التمثيل على سبيل الهواية، عبر خشبة المسرح، ضمن فرقة “الورشة” وظل لسنوات يمثل ويؤلف المسرحيات.

سيد رجب لم يلتحق بمعهد التمثيل وتعلم في ورش مختلفة على أيدي أشخاص من شتى دول العالم وحصل على جائزة أفضل ممثل مسرحي عام 1992 في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.