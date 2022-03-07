شاهد .. تبقي طالق بالتلاتة.. برلنتي عامر تكشف سراً خطيراً بشأن سبب طلاقها من سعد الصغير.. مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد !

انت الان تتابع خبر تبقي طالق بالتلاتة.. برلنتي عامر تكشف سراً خطيراً بشأن سبب طلاقها من سعد الصغير.. مفاجأة صادمة لم يتوقعها أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة برلنتي عامر طليقة الفنان سعد الصغير، السبب الحقيقي وراء انفصالهما.

وقالت برلنتي، ببرنامج "الوسط الفني" على قناة"الحدث اليوم": "سعد ضحك عليا وثبتني عشان أتزوجه، وأنا كنت مرتاحة الأول معاه وحبيته، رغم فارق السن الكبير بيني وبينه، ولكنه عنده حب تملك".

وحول السبب الرئيسي لطلاقهما، فأضافت: "(سعد) كان عنده مسرحية في السعودية، وقالي إنتي معايا في المسرحية دي وهتعملي دور كذا، وقالي (تبقي طالق بالتلاتة لو مخدتكيش معايا)، وهو سافر ومخدنيش معاه، وقبل ما ينزل كتبت على صفحتي بوست بطلاقي النهائي من سعد".

وكانت برلنتي عامر، أعلنت انفصالها عن الفنان سعد الصغير، في فبراير الماضي، بعد زواج دام لمدة عام.

وكتبت "برلنتي" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير، تم الانفصال بيني وبين سعد، طلاق نهائي".

وكانت برلنتي عامر قد أعلنت زواجها من الفنان سعد الصغير في شهر فبراير 2021، دون أن ينفصل "الصغير" عن زوجته "أم أولاده".

"كازانوفا" هى المسرحية التي وعد فيها سعد طليقته برلنتي بالعمل فيها، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "كازانوفا" بطولة: حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، هالة فاخر، ياسر الطوبجي، حمدي الميرغني، سعد الصغير، وهي من إنتاج حمدي بدر.