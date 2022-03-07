شاهد .. بعد ظهورهات ببدلة رقص فاضحة.. نسرين طافش تُشعل الأنترنت مُجدداً بإطلالة صارخة وتبهر الجمهور ! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد ظهورهات ببدلة رقص فاضحة.. نسرين طافش تُشعل الأنترنت مُجدداً بإطلالة صارخة وتبهر الجمهور ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 11:40 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تستمتع بأشعة الشمس بملابس شتوية مميزة.

وإرتدت نسرين تنورة مقطعة، مع توب باللون الأبيض، وقوفها وشاح من عدة ألوان، ونسقت معها حذاء عال باللون البني زاد الإطلالة أناقةً.



ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدل على كتفها بطريقة عفوية، وطبقت على وجهها ماكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها.



ةعلقت نسرين على المنشور قائلة: "المحبة هي القوة القادرة على شفاء العالم.. صباح الأنوار"، كما تفاعل المتابعون معها بشكل كثيف، وعبروا عن إعجابهم التام والدائم بها.