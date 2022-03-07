شاهد .. الفاشينيستا السعودية ’’بدور البراهيم‘‘ تتعرض لموقف محرج جداً.. لن تصدق ماذا حدث معها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفاشينيستا السعودية ’’بدور البراهيم‘‘ تتعرض لموقف محرج جداً.. لن تصدق ماذا حدث معها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

تعرضت الفاشينيستا السعودية ​بدور البراهيم​ لموقف محرج أثناء ظهورها على السجادة الحمراء في إحدى المناسبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه بدور وهي تمر أمام الجمهور وهم يهتفون لها ويصوروها، ليصرخ أحد الحضور قائلة "ياع"، بإشارة لعدم أعجابه بها، في حين كان الجميع يعبر عن حبهم لها.



ورداً على هذا الفيديو المتادلو، نشرت بدور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، شرحت فيه ماذا حصل في الحفل، وقالت: "كان هناك فتاتان بين الجمهور قالون ياععع، وهؤلاء هم نقطة في بحر جمهوري الحبيب".