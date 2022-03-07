شاهد .. حبيبة الفنان نور الشريف في مسلسل ’’الحاج متولي‘‘ تعلن انفصالها عن زوجها وتكشف مفاجأة مدوية و غير متوقعة !

انت الان تتابع خبر حبيبة الفنان نور الشريف في مسلسل ’’الحاج متولي‘‘ تعلن انفصالها عن زوجها وتكشف مفاجأة مدوية و غير متوقعة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 10:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة نورهان، عن تغير معايير اختيار الزوج بعد انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن أهم المعايير بالنسبة إليها، هو ألا يحجر عليها، وألا يتحول إلى مستفيد من هذا النجاح، بل يقبلها في كل حالاتها ويقدرها.

وأضافت نورهان، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC"، أنها لم تشعر بأي تغيير بعد انفصالها عن زوجها.

وحول حياتها الفنية، قالت نورهان، إنها من البداية قررت أن هناك أعمالا يمكن أن تنفذها وأخرى لا، وذلك لأن ثقافتها في الفن أجنبية أكثر ولكنها لا تقبل بعض الأعمال، مشددةً على أن واجب الممثل هو إظهار موهبته بين الخير والشر وكذلك تقديم النماذج الطيبة الصادقة لأن عمل الفنان رسالة.

وتحدثت عن دورها في مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان المقبل، وقالت إن المخرج اختارها للعمل والدور لا يمكن وصفه بشكل معين حتى يكتشفه الجمهور ولكنه له وجود في المجتمع ولكن في المسلسل يتم تقديم هذا النموذج بشكل مختلف، مشيرةً إلى أن التقبل المجتمعي له درجات والطيبة لها درجات كذلك ولهذا الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المحاور.

يذكر أن نورهان برزت في دور سميرة التي عشقها نور الشريف وحاول الزواج منها في المسلسل الشهير "الحاج متولي".