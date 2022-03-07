شاهد .. خطيبة الزعيم عادل إمام تظهر من جديد وتفجر قنبلة مدوية بشأن سر أخفاه سمير صبري طوال حياته.. ما كشفته صدم الجمهور !!

انت الان تتابع خبر خطيبة الزعيم عادل إمام تظهر من جديد وتفجر قنبلة مدوية بشأن سر أخفاه سمير صبري طوال حياته.. ما كشفته صدم الجمهور !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

دعت الفنانة مديحة حمدي (الخطيبة السابقة للفنان عادل إمام) بالشفاء للفنان الكبير سمير صبري، بعد الوعكة الصحية التي حلت به مؤخرا ونقل على أثرها الى المستشفى.

وقالت الفنانة مديحة حمدي أثناء استضافتها الأخيرة قبل أيام في برنامج 90 دقيقه على قناة المحور مع الاعلامية بسمة وهبة، إن سمير صبري نموذجًا للفنان الشامل، حيث يستطيع تقديم مختلف الأدوار، ويمكنه تقديم الأدوار الاستعراضيةبجانب أنه إعلامي قدير وفاعل خير ومتصدق سري.

وتابعت مديحة حمدي:"سمير صبري من أكتر الناس اللي أعرفهم بيعملوا أعمال خير، ومش بيعلن عنها، إحنا في أيام مفترجة والدعاء بيرد القدر وربنا يشفيه".