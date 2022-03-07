شاهد .. اتجوزتي الدنجوان رشدي أباظة بالسر ليه؟.. لبنى عبدالعزيز تفتح قلبها وتكشف السر الكبير أخيراً أمام الملأ !!

انت الان تتابع خبر اتجوزتي الدنجوان رشدي أباظة بالسر ليه؟.. لبنى عبدالعزيز تفتح قلبها وتكشف السر الكبير أخيراً أمام الملأ !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)

تحدثت الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز في حوار صحفي سابق، عن سر حفاظها على جمالها وشبابها طوال هذه السنوات.

وقالت الفنانة إنها اعتادت استخدام المنتجات الطبيعية والابتعاد عن كل ما هو صناعي، فهي لا تحب الماكياج بشكل عام ولا تستخدمه إلا في المناسبات أو للتصوير أو لإجراء حوار صحفي أو تلفزيوني.

وتقول: ألجا دائمًا للوصفات الطبيعية التي أقبل على شرائها من المحلات المتخصصة لبيعها، سواء في مصر أو في أمريكا.

وتكمل بطلة فيلم الوسادة الخالية: «إضافة لكوني نباتية لا أتناول اللحوم أو الدواجن منذ سنوات طويلة وأحافظ على صحتي، من خلال الحرص على اختيار وجباتي الغذائية وتنظيمها، وهو أمر مهم جدًا للبشرة أيضًا.»

وعن زواجها من رشدي أباظة، قالت: «لم يجرؤ على طلب الزواج مني، لأني كنت أضع حدودًا بيننا، وأكملت: «رشدي من النجوم المحترمين الذين سعدت بالتعاون معهم، لكني كنت أعرف أنه دنجوان ولديه طريقة مميزة في التعامل مع النساء، لذا كنت أحرص على وضع هذه الحدود بيننا، لذا لم يطلب مني الزواج بالأساس كي أرفضه».