شاهد .. طلبوا من عادل إمام رأيه الصريح في محمد هنيدي وعلي ربيع.. لكن إجابة الزعيم كانت غير متوقعة و صدمت الجميع!

انت الان تتابع خبر طلبوا من عادل إمام رأيه الصريح في محمد هنيدي وعلي ربيع.. لكن إجابة الزعيم كانت غير متوقعة و صدمت الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

لا شك أن النجم عادل إمام هو زعيم الكوميديا، ذلك اللقب الذي منحه إياه الجمهور عن جدارة، نظراً لأعماله السينمائية والدرامية والمسرحية الخالدة التي صنعت تاريخاً فنياً ضخماً.

يقول الزعيم عادل إمام إن كل نجوم الكوميديا الشباب الموجودين على الساحة حالياً يملكون الموهبة الفنية، وأصبح لديهم قاعدة جماهيرية عريضة، وهذا دليل على النجاح، فعلى سبيل المثال محمد هنيدي استطاع بنجاحه بفيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية أن يرفع أجور النجوم حتى أصبحت بالملايين.

ولم نكن نسمع من قبل عن فنان يتقاضى الملايين في فيلم سينمائي إلا بعد ظهور هنيدي، لذلك فهنيدي يضحكني، وكذلك أحمد مكي في شخصية دبور والكبير، أما من نجوم الكوميديا الناشئين فأكد عادل إمام أنه يضحك على كوميديا الفنان "علي ربيع" و"محمد عبدالرحمن" أبطال تياترو مصر. وأضاف عادل إمام أن محمد سعد فنان ناجح وأحبه الجمهور، وأنا أيضاً أحبه، وعندما أشاهد أعماله أصاب بهستريا ضحك شديدة لا تنتهي ومن ضمن هذه الأفلام اللمبي واللي بالي بالك وبوحة.