شاهد .. محمود المهدي يتلقى تهديدات مرعبة بعد طلاقه من الفنانة منة عرفة.. تفاصيل صادمة لما حدث !

انت الان تتابع خبر محمود المهدي يتلقى تهديدات مرعبة بعد طلاقه من الفنانة منة عرفة.. تفاصيل صادمة لما حدث ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 08:40 صباحاً | (عمار النجار)

تلقى محمود المهدي، الزوج السابق للممثلة المصرية منة عرفة تهديد كبير جدًّا، بعد انفصاله عن زوجته، فكشف كل الحقيقة.

وبعد إعلانه انفصاله عن زوجته الممثلة ​منة عرفة​، كتب الممثل ​محمود المهدي​ على موقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة، منشوراً كشف من خلاله عن مفاجأة حول تلقيه تهديدات من بعض الأشخاص في إحدى النقابات، حيث قال: “جاتلي تهديدات من بعض الأشخاص في نقابة ما لأني بقول الحقيقة، وبكشف حقيقة الشخص اللي قال إني نكرة وبدافع عن صورة الفن عشان أطفالنا”.

وأضاف: “لو حصل أي حاجة إنتوا صوتي بعد ربنا، فنانين كتير مش لاقيين شغل، وخايفين يتكلموا وكبيرهم سايبهم، ورايح يشتغل بره، وهما قاعدين في البيت. اليومين اللي جايين دول هقول كل اللي بيحصل في نقابة الفن دون خوف لحين تبديل نقيب الفنانين بشخص يستحق يضع الفن في مكانة تليق بمصر”.

من جهةٍ أخرى، افتعل الممثل المصري محمود المهدي هجومًا كبيرًا على الإعلامية ومواطنته رضوى الشربيني، وذلك بسبب الحب.

في التفاصيل، نشر الممثل ​محمود المهدي​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام عبر خاصية الستوري.

وبالصورة هاجم محمود الإعلامية ​رضوى الشربيني​ بسبب تصريحاتها عن الفوائد التي تحصل عليها الفتاة الغير مرتبطة في عيد الحب