شاهد .. دنيا سمير غانم تُشعل الأنترنت بصورة صارخة مع فنانة غير متوقعة بعد خلافات كبرى بينهما !! (شاد الصورة)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تُشعل الأنترنت بصورة صارخة مع فنانة غير متوقعة بعد خلافات كبرى بينهما !! (شاد الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

حرصت النجمة دنيا سمير غانم علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة ، من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم برفقة الفنانة ميرفت أمين ، ما نال إعجاب متابعيها.

في سياق آخر، علم “صدى البلد” أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يعود لسببين الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل “في بيتنا روبوت”، وهو الأمر الذي لقي غضبا من دنيا سمير غانم والثاني، قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يعرض حتى الآن.

وفاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.