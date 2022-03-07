شاهد .. يوسف شعبان يوجه إهانة قاسية للفنان محمد رمضان قبل رحيله ويكسر غروره بصفعة غير متوقعة ! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر يوسف شعبان يوجه إهانة قاسية للفنان محمد رمضان قبل رحيله ويكسر غروره بصفعة غير متوقعة ! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول فيديو للفنان الراحل يوسف شعبان يهاجم الفنان محمد رمضان بشدة، ويٌهينه بألفاظ خارجة.

وقال الفنان الكبير يوسف شعبان، في الفيديو المتداول خلال ندوة لمنظمة مصرية لفض المنازعات، «الفن أخلاق عندما كنا نجوم وأخبارنا تتصدر أغلفة الصحف والمجلات ودخل عليا فنان قدير أكبر منا سننًا في البلاتوه، حتى لو لم يكن من الأسماء اللامعة أو الصف الأول، كنا نقوم له احتراماً لسنه ومكانته».

وتابع شعبان «الآن تجد شوية بسابيس وفسافيس، يقولوا أنا نمبر ون وبتاع ويمجد في نفسه، وهو أساساً بلا أخلاق وشبه سائقي الميكروباص”.

وأضاف:«هل هذا مستوى فنان، لا مش مستوى فنان خالص، وبالتالي متقدرش تأخذ منه شيء من أعماله أو من أدائه».

وأكمل،« ده أخره يقرأ الإسكريبت ويردد زي البغبغان لأنه معندوش وجهة نظر وغير مثقف».

وقال الفنان الراحل: "مندهش من تلقيب محمد رمضان بـ «فتي مصر الأول»، وأتساءل: علي أي أساس وصل لهذه المرحلة؟ ما يحدث معه يؤكد أن الوضع العام مرتبك وغير سليم".