شاهد .. هل أصبحت منى زكي أغنى من زوجها أحمد حلمي بعد فيلم أصحاب ولا أعز؟.. ستنصدموا من الأرقام الضخمة !!

انت الان تتابع خبر هل أصبحت منى زكي أغنى من زوجها أحمد حلمي بعد فيلم أصحاب ولا أعز؟.. ستنصدموا من الأرقام الضخمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

يعتبر الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي من أشهر الازواج في الوسط الفني ويعدان من أشهر نجوم السينما المصرية والعربية، حيث قدموا العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي تقدم هدف للجمهور.

ومايزال المتابعين يبحثون دائما بعد أي تألق عن ثروة الفنان وخاصة عندما يُبدع في أحد الادوار وحينها تم البحث عن ثروة الفنانين منى زكي وأحمد حلمي ومن يمتلك ثروة أكثر.

بحسب موقع Celebrity Net Worth المسوؤل عن ثروات الفنانين نشر تقريراً أشار فيه إلى أن ثروة الممثل المصري احمد حلمي بلغت 16 مليون دولار أميركي نتيجة أعماله السينمائية.

الفنانة منى زكي وعلى مدار سنوات عملها في التمثيل شاركت في العديد من الأفلام أدت لحصدها ثروة كبيرة لامست 2 مليون دولار لكن بعد فيلم أصحاب ولا أعز ازدادت هذه الثروة.

وبحسب موقع “Celebrity Net Worth” العالمي المختص بممتلكات المشاهير فإن ثروة منى زكي بعد فيلم أصحاب ولا أعز تزايدت بشكل خيالي.

وقبل الفيلم كانت ثروتها تقدر بحوالي 2 مليون دولار لكن بعد مشاركتها في الفيلم تقاضت أكثر من مليون دولار عن دورها فيه، أي تُصبح ثروتها 4 مليون دولار وبفارق كبير جداً عن زوجها الفنان الكوميدي أحمد حلمي والذي يمتلك ثروة أكثر.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية تعرضت الفنانة منى زكي إلى هجوم عنيف جدا بسبب مشاهدها والتي عرضت في فيلمها الأخير أصحاب ولا أعز، كما تعرضت إلى شلال من الانتقادات اللاذع والمجرحة، وكان ذلك بسبب دورها المثير للجدل، ولكن حرص زوجها على دعمها مشيرًا أن هذه الاعمال تناقش المشاكل الاجتماعية.