شاهد .. حكاية المشهد الوحيد الذي رفضت ميرفت أمين تمثيله مع الزعيم عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.. ما طلبه المخرج لا يصدق ابداً !

انت الان تتابع خبر حكاية المشهد الوحيد الذي رفضت ميرفت أمين تمثيله مع الزعيم عادل إمام في فيلم مرجان أحمد مرجان.. ما طلبه المخرج لا يصدق ابداً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

رفضت الفنانة ميرفت ارتداء فستان الفنّانة هيفاء وهبي، كما يتطلّب دورها في فيلم مرجان احمد مرجان الذي تلعب فيه دور البطولة أمام النجم عادل امام.

وكان المخرج على ادريس قد طلب منها ارتداء الفستان في أحد المشاهد، حيث غنّت اغنية "بوس الواوا"، وهو المشهد الذي يحلم فيه عادل امام، بأنّ ميرفت أمين أستاذة الجامعة تغنّي له "بوس الواوا"، وبعد رفض ميرفت وفشل الزعيم فى إقناعها، قرر المخرج ان يظهر وجهها فقط، على أن ترتدي عارضة أزياء الفستان ويظهره جسدها فقط.

ولعبت ميرفت أمين في الفيلم دور أستاذة جامعية تحافظ على المبادىء والقيم، وترشح نفسها لمجلس الشعب ضد مرجان(عادل امام) وهو رجل مادي ومرتش، وتحدث بينهما العديد من المشاكل خاصة بعد ان يقف أولاد مرجان معها فى الانتخابات، فيقرر محاربتها الى ان يقعا فى حب بعضهما وينتهى الامر بالزواج.