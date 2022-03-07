شاهد .. صدمة كبرى.. أنكشاف السبب الحقيقي والمخفي عن الجميع وراء وفاة الفنان المصري إياد داود.. هذا ما حدث قبل ساعات !

انت الان تتابع خبر صدمة كبرى.. أنكشاف السبب الحقيقي والمخفي عن الجميع وراء وفاة الفنان المصري إياد داود.. هذا ما حدث قبل ساعات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشف الكاتب الصحفي والسياسي المصري خالد داود، السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه الفنان والإعلامي إياد داود .

وقال داود إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية، وفقا لموقع مصراوي.

وكان خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود أعلنت عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.

أضاف: "صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدًا الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتوفى مساء أمس الإعلامي والفنان الشاب إياد داود، عن عمر ناهز 40 عامًا.

وكان إياد داود تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية أمس السبت.

وإياد داود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.

وقدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: «الداعية»، و«الثمن»، و«فض اشتباك».

وتقام صلاحة جنازة على الفنان والمذيع الشاب اليوم الأحد بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كما يقام العزاء غدا الاثنين بعد صلاه المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.