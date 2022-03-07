شاهد .. صور نادرة تنشر لأول مرة لـ(رشدي أباظة) مع ابنته قسمت ووالدتها شديدة الجمال.. اتفرج الصور الذي لم ترها من قبل !!

انت الان تتابع خبر صور نادرة تنشر لأول مرة لـ(رشدي أباظة) مع ابنته قسمت ووالدتها شديدة الجمال.. اتفرج الصور الذي لم ترها من قبل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

لا تزال كاريزما الفنان الراحل رشدي أباظة، حيّة حتى بعد وفاته بسنوات طويلة، ولا تزال أخباره محط أنظار واهتمام الجمهور العربي الذي أحب فنه.

دنجوان السينما المصرية وفتى الشاشة الأول، تزوج نحو 5 مرات، وهذا هو العدد المتعارف عليه في سيرته الشخصية، ورغم تعدد زيجاته، لم ينجب رشدي أباظة سوى ابنة واحدة وهي قسمت، التي رحلت عن عالمنا في عام 2019.

قسمت رشدي أباظة



قسمت هي الابنة الأولى والوحيدة لرشدي أباظة، تزوجت من الفنان أحمد دياب قبل احترافه التمثيل، وتزوجت في حياة والدها الذي أوصلها لزوجها بنفسه.

والدة قسمت هي مضيفة جوية أمريكية، تدعى باربرا، لم يدم زواجها من رشدي أباظة أكثر من ستة أشهر، وقع بعدها الانفصال.

قبل وفاتها ظهرت قسمت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن والدها وعن خمس سنوات قضتهم في منزل سامية جمال.

قسمت رشدي أباظة وسامية جمال

قضت قسمت رشدي أباظة خمس سنوات في منزل سامية جمال، من أصل 18 عاماً من زواج والدها بها، وأكدت ابنة رشدي أباظة أنها كانت أطول فترة زواج له.

وعن سامية جمال قالت قسمت: "كانت طيبة وحنونة"، مشيرة إلى أنها عاملتها بكل الود والاحترام الممكنين، ولم تجد من ناحيتها سوى الحنان.

وكان رد الجميل لسامية جمال، حين علمت قسمت بزواج أبيها من الفنانة صباح، فجلست معها وواستها، لافتة إلى أن الدنجوان لم يتزوج من صباح لمدة تزيد عن 48 ساعة ولم تدر سببا للانفصال السريع بينهما.

مفارقات في حياة قسمت رشدي أباظة



تزوجت قسمت ابنة رشدي أباظة في حياة والدها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع آنذاك على حضور حفل الزفاف البهيج.

التف الفنانون والنجوم حول قسمت ووالدها النجم، وأحيا حفل الزفاف عدد من المطربين والفنانين ورقصت فيفي عبده للعروسين.

رحلت قسمت رشدي أباظة عن عالمنا في يونيو 2019، ولم يكن هناك أحد من المشاهير بذلك الحرص على حضور الجنازة التي اقتصرت على أفراد الأسرة والمقربين.

زيجات رشدي أباظة: سامية جمال الأهم والأطول



الزيجة الأهم في حياة رشدي أباظة كانت من الراقصة والفنانة سامية جمال، عشقته سامية للحد الذي جعلها تبدي نجوميته على نجوميتها، فتزوجت به 18 عاما انسحبت خلالهم إلى الظل.

اكتفت سامية جمال بكونها زوجة تنظم حياة زوجها وتهتم بابنته قسمت التي أنجبها من زيجته السابقة بالمضيفة الأمريكية، ظلت العلاقة بينهما هادئة حتى فوجئت في الصحف بخبر زواجه بصباح، وهو الزواج الذي لم يدم 48 ساعة، لكنه كان سببا في إنهاء علاقتهما حتى بعد تقدمها في العمر.

كان رشدي أباظة رافضا في البداية لرغبة سامية جمال وفكرة الانفصال عنها، بعد عشرة دامت 18 عاما، إلا أنها أصرت على إنهاء الحياة الزوجية، مما دفعه للرضوخ إلى رغبتها في النهاية.

تحية كاريوكا ورشدي أباظة



زواج رشدي أباظة من تحية كاريوكا كانت له طبيعته الخاصة، ففي أحد لقاءاتها التليفزيونية قالت تحية كاريوكا: "عارفة الأحلام؟.. كنت أنا ورشدي، يعني كفاية إنّه كتب على قبره محدش يزورني غير تحية كاريوكا".

زواج رشدي أباظة من تحية كاريوكا كان النجم الدنجوان يصفه بأنه أفضل زيجاته، وقال إنها الوحيدة التي أسعدته في حياته وأحبها من قلبه هي تحية كاريوكا، وهو ما أكدت عليه كاريوكا في لقاءات تليفزيونية لها، إلا أنه رغم هذا الحب لم يكتب للزواج النجاح، وافترق كل منهما في طريقه، لكن الحب لم يغب يوما عنهما.

وكان من أبرز أسباب الانفصال بين النجمين، هو ضبط تحية لرشدي في أحد ملاهي شارع الحمرا بلبنان، مع حسناء لتجرها كاريوكا وتضربها ثم تطلب الانفصال في نفس الليلة.

الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ابنة شقيقة تحية كاريوكا قالت بشأن هذه الواقعة في لقاء لها مع لميس الحديدي: "كانت في لبنان وسمعت إن في خيانة وواحدة يعرفها، وكمان إحساسها بذاتها، ازاي أتخان وأنا تحية كاريوكا، والمهانة إنك تحسي إن راجل أنتِ بدتيه على نفسك وعلى حياتك وفجأة تحسي إنه خانك، فسابوا بعض رغم إنهم كانوا بيحبوا بعض جدا".

آخر زيجات رشدي أباظة



كانت آخر زيجة في زيجات رشدي أباظة، من ابنة عمته إلا أن زيجتهما لم تستمر غير عامين وبعدها توفي النجم السينمائي الشهير وكانت هي آخر زوجاته ومات ولم يطلقها.

يذكر أن آخر أعمال رشدي أباظة كان فيلم الأقوياء والذي توفي قبل استكماله، حيث وافته المنية بتاريخ 27 تموز/ يوليو عام 1980 بعد صراع مع مرض سرطان المخ.