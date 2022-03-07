شاهد .. كارثة غير متوقعة.. عروسة حسناء تسجل ليلة دخلتها لمدة 90 دقيقة مع زوجها .. وما فعلت بالفيديو لا يصدق !

انت الان تتابع خبر كارثة غير متوقعة.. عروسة حسناء تسجل ليلة دخلتها لمدة 90 دقيقة مع زوجها .. وما فعلت بالفيديو لا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

تداول رواد مواقع السوشل ميديا مقطع فيديو مدته 50 دقيقة متواصلة لعروس كويتية وعريسها في أول ليلة من زواجهما.

اكتشفت الشرطة فيما بعد السبب الحقيقي لما حدث، ليتبين أن العروس هي التي نفذت هذه الكارثة، حيث كان العروسين يمكثان في أحد الفنادق لقضاء ليلة الدخلة، وكانت العروس تصور هذه الليلة عبر الكاميرا الشخصية الخاصة بها.

خرجت العروس في اليوم التالي من الفندق، ونسيت اصطحاب الكاميرا المسجل عليها الفيديو، ليقوم عامل من داخل الفندق برؤية الكاميرا ومشاهدة الفيديو وهنا أصبحت الكارثة.

تم تداول الفيديو بشكل واسع على الصفحات الفنية ومواقع التواصل.

وقامت وحدة الجرائم الأخلاقية باعتقال الزوجين وتم الإفراج عن الزوج فيما بعد وظلت الزوجة في الحجز وتم طلاقها.