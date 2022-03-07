أخبار اليمن : إنفجارات عنيفة.. تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء صنعاء وضواحيها

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إنفجارات عنيفة.. تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء صنعاء وضواحيها

هزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة اليمنية صنعاء، في سلسلة غارات عدوانية لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت احياء سكنية متفرقة .

وحسب مصادر محلية فقد سمع دوي الإنفجارات في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين 7 مارس/أذار2022م، وسط تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء العاصمة صنعاء وضواحيها، واستهدفت الغارات مناطق سكنية جنوب وشمال العاصمة صنعاء. إنفجارات عنيفة.. تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء صنعاء وضواحيهاهزت إنفجارات عنيفة ارجاء العاصمة اليمنية صنعاء، في سلسلة غارات عدوانية لطيران تحالف العدوان السعودي استهدفت احياء سكنية متفرقة .وحسب مصادر محلية فقد سمع دوي الإنفجارات في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين 7 مارس/أذار2022م، وسط تحليق مكثف لطيران العدوان في سماء العاصمة صنعاء وضواحيها، واستهدفت الغارات مناطق سكنية جنوب وشمال العاصمة صنعاء. وكان طيران العدوان السعودي شن في وقت سابق 17 غارة على محافظات عمران وحجة وصعدة. وأمس الاول شن طيران العدوان غارتين على مديرية حرف سفيان في عمران، و11 غارة على مديرية حرض و3 غارات على مديرية حيران بحجة، و3 غارات على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف، وغارة على مديرية شدا في صعدة، وغارة على مديرية الجوبة بمأرب.



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