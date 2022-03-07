شاهد .. لن تصدق كيف أصبح شكل جميلة السينما هدى رمزي الآن.. هكذا بدت بعمر الـ 63 وأبكت جمهورها ! (صورة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل جميلة السينما هدى رمزي الآن.. هكذا بدت بعمر الـ 63 وأبكت جمهورها ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

داول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من حفل عيد ميلاد الممثلة المصرية ​سهير رمزي​ بحضور مجموعة من الفنانين والإعلامين منهم الإعلامية المصرية بوسي شلبي، وبرز بين الحضور ظهور نادر للممثلة المصرية المعتزلة ​هدى رمزي​.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبـي الجمهور بصورة من الإحتفال، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وظهروا فيها وهم يحملون قالب حلوى عليه صورة الفنانة سهير رمـزي.

ويعدّ هذا الظهور نادر لهدى رمـزي في مناسبات إجتماعية، منذ إعتزالها، وكان آخر ظهور لها بحفل عقد قران إبن شقيقها الراحل، وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور معبرين عن حبهم للممثلة المعتزلة ولأعمالها.