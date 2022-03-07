شاهد .. بسعر خيالي يفوق الخيال.. لن تصدق كم دفعت منصة اتفرج vip مقابل عرض مسرحيات عادل امام بودي جارد !! الرقم لا يصدق !

انت الان تتابع خبر بسعر خيالي يفوق الخيال.. لن تصدق كم دفعت منصة اتفرج vip مقابل عرض مسرحيات عادل امام بودي جارد !! الرقم لا يصدق ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

حصلت منصة اتفرج vip علي حقوق عرض مسرحية بودي جارد وهي آخر مسرحيات الزعيم عادل إمام والتي عرضت على مسرح الهرم لأكثر من عشرين عاما حيث بدأ عرضها عام 1999.

وكشف مصدر من داخل قنوات mbc المالكة لمنصة اتفرج vib أنها اشترت المسرحية من المنتج عصام إمام منذ أكثر من عامين، لعرضها على شاشة mbc مصر في أيام عيد الأضحي قبل الماضي، إلا أن إدارة القناة تراجعت عن هذا القرار لأسباب غير معلومة.

وأضاف المصدر أن إدارة القناة اشترت المسرحية بمبلغ ضخم بلغ مليوني دولار أمريكي وهو ما يعادل 31 مليون جنيه تقريباً لتقرر عرضها علي منصة اتفرج vib وبعدها ستعرض شاشات مجموعة mbc الفضائية المختلفة.

من جانب آخر، تسببت مسرحية بودي جارد في أزمة كبيرة بين الفنان عادل إمام وعدد من النجوم حيث خرجت الفنانة شيرين سيف النصر وكشفت أن مشاركتها في بطولة تلك العمل تسببت في تعطل مسيرتها الفنية لعدة سنوات، حيث انها كانت تقوم بدور البطولة النسائية في المسرحية أمام الزعيم عادل امام، وكانت تعرض المسرحية بشكل شبه يومي، ما منعها من المشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية لارتباطها بمواعيد المسرح.

وكانت الفنانة رغدة هي البطلة امام الفنان عادل امام إلا أنها اعتذرت ورحلت عنها لأسباب غير معلومة لكن يبدو أنه كان هناك خلاف بينها وبين بعض أبطال المسرحية، لتحل شيرين سيف النصر بدلا منها.

وحاول عادل إمام تعويض بعض الفنانين المشاركين معه في بطولة المسرحية بشكل آخر، حيث أشركهم معه في عدد من أعماله، ومن بينهم الفنان تامر عبد المنعم الذي شارك في بطولة فيلم "أمير الظلام" وكذلك الفنان خالد سرحان ورضا حامد وعماد زيادة والفنان أحمد التهامي وغيرهم.

ومسرحية بودي جارد من بطولة عادل إمام وشيرين سيف النصر وتامر عبد المنعم وخالد سرحان وعماد زيادة وإخراج رامي إمام.