شاهد .. خبر سار.. الأمن الكويتي يتمكن من حل لغز جريمة "العارضية".. ومفاجأة مزلزلة بشأن القاتل وسبب إرتكابة الجريمة !!

انت الان تتابع خبر خبر سار.. الأمن الكويتي يتمكن من حل لغز جريمة "العارضية".. ومفاجأة مزلزلة بشأن القاتل وسبب إرتكابة الجريمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

تمكن الأمن الجنائي الكويتي من حل لغز جريمة “العارضية” الشنيعة، والتي قتل فيها 3 أشخاص من أسرة واحدة، وضبط القاتل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن رجال قطاع الأمن الجنائي نجحوا في القبض على مرتكب الجريمة التي هزت الشارع الكويتي وراح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة، عثر عليهم مقتولين في أماكن متفرقة بمنزلهم، واتضح أنه ينتمي إلى الجنسية الهندية.

أوضحت الداخلية الكويتية أنه تم تشكيل فريق بحثي فور اكتشاف الجريمة، من قبل إدارة مباحث محافظة الفروانية، وبفحص كاميرات المراقبة للمنازل المتاخمة لمكان الجريمة، اتضح دخول شخص مجهول إلى منزل المجني عليهم، وبعد تكثيف التحريات حوله تم الكشف عن هويته، وتم ضبطه عبر كمين محكم له في منطقة الصليبية، وتبين أنه هندي الجنسية.





واعترف بأنه في يوم ارتكاب الجريمة قام بالتوجه إلى منزل المجني عليهم، بغرض أخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، وما يؤكد تبييت النية وإصراره على ارتكاب الجريمة.

كما اعترف المتهم بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكابه الجريمة، وعثر على مبلغ قدره 300 دينار كويتي، ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على كافة الفواتير الخاصة ببيع المصوغات الذهبية.

وذكرت الإدارة العامة أنه تم تسجيل قضية بحقه في جنايات العارضية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه.