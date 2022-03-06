شاهد .. سعر ’’أبو جبل‘‘ حارس منتخب مصر وصل مبلغ فلكي فاق كل التوقعات .. لن تستطيع تخيل كم الرقم !

انت الان تتابع خبر سعر ’’أبو جبل‘‘ حارس منتخب مصر وصل مبلغ فلكي فاق كل التوقعات .. لن تستطيع تخيل كم الرقم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أصبح حارس مرمى نادي الزمالك الدولي المصري محمد أبو جبل أغلى حارس في بلاده بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم في صفقة انتقال حر لمدة موسمين بلغت قيمتها أربعة ملايين دولار.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن أبو جبل وقع على كشوفات انتقاله رسمياً إلى النصر السعودي وسيحصل على مليوني دولار في الموسم الواحد، وأنه تقاضى بالفعل مقدم العقد الجديد".

ويعتبر أبو جبل (33 عاما) أحد أفضل الحراس في مصر وقاد منتخب الفراعنة أخيراً إلى نهائي كأس أمم أفريقيا قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

ولن تكن تجربة أبو جبل الاحترافية الأولى لحارس مصري في الدوري السعودي إذ سبقه الحارس المخضرم المعتزل عصام الحضري حين ذاد عن مرمى التعاون في عام 2017.