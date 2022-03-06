شاهد .. الراقصة زيزي مصطفى تصفع وجهها وتنفجر بالبكاء ! ما فعلته ابنتها منّه شلبي صدم كل المصريين !!

انت الان تتابع خبر الراقصة زيزي مصطفى تصفع وجهها وتنفجر بالبكاء ! ما فعلته ابنتها منّه شلبي صدم كل المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/03/07 الساعة 12:10 صباحاً | (عمار النجار)

ربما لايخفى على أحدٍ فيلم الساحر الفيلم الأول للفنانة المصرية منه شلبي وهو الفيلم الذي فجر غضب والدتها الفنانة زيزي مصطفى.

فبعد أن ظهرت منه شلبي في الفيلم بعدد من المشاهد الجريئة والصادمة غضبت والدتها الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى وانفجرت تبكي وتلطم خديها عندما رأت فجأة مشاهد ابنتها في الفيلم فخاب ظنها خصوصاً وأن بعض الوسائل قالت عن تلك المشاهد إنها "عارمخزنً".

وزيزي مصطفى هي الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة، ولدت في 20 من شهر نوفمبر عام 1943 وهي مصرية الجنسية وتحمل الديانة الإسلامية.

أم الفنانة منه اشتهرت بالرقص الشرقي قبل أن تبدأ في التمثيل، تزوجت أكثر من مرة، زوجها السادس هو هشام شلبي والذي رزقت منه بابنتها الفنانة منة شلبي، اعتزلت الفنانة زيزي مصطفى بعد أن قدمت كثير من الأعمال الفنية، فقررت الإعتزال.